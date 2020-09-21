«Эти господа не с того боку начали». Онищенко раскритиковал высокую стоимость лекарства от коронавируса

У препарата от коронавирусной инфекции «Арепливира» слишком высокая цена. Особенно если вспомнить, что в зону риска входят пенсионеры. Производители начали не с той стороны — сперва нужно было убедить людей в эффективности лекарства, а затем поднимать его цену.

Об этом «360» рассказал бывший руководитель Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Препарат является повторением — лучшим или худшим, но повторением уже существующих веществ, и сказать, что он изобретен изначально, нельзя. Конечно, скромнее надо быть нашим производителям», — отметил Онищенко.

Он также подчеркнул, что такая высокая цена препарата пока не обоснована. Сперва нужно доказать людям, что лекарство действительно эффективно против коронавирусной инфекции, и лишь затем устанавливать соответствующую стоимость.

«Эти господа не с того боку начали. Вы сначала убедите медицинское сообщество в том, что он действительно дает желаемый результат, а потом уже говорите о цене», — подчеркнул собеседник.

Ранее председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый рассказал, что «Арепливир» стоит так дорого, потому что спасает жизни. По его словам, этот препарат является самым дешевым в мире из подобных лекарств.