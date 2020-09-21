«Эти господа не с того боку начали». Онищенко раскритиковал высокую стоимость лекарства от коронавируса
Об этом «360» рассказал бывший руководитель Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
«Препарат является повторением — лучшим или худшим, но повторением уже существующих веществ, и сказать, что он изобретен изначально, нельзя. Конечно, скромнее надо быть нашим производителям», — отметил Онищенко.
Он также подчеркнул, что такая высокая цена препарата пока не обоснована. Сперва нужно доказать людям, что лекарство действительно эффективно против коронавирусной инфекции, и лишь затем устанавливать соответствующую стоимость.
«Эти господа не с того боку начали. Вы сначала убедите медицинское сообщество в том, что он действительно дает желаемый результат, а потом уже говорите о цене», — подчеркнул собеседник.
Ранее председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый рассказал, что «Арепливир» стоит так дорого, потому что спасает жизни. По его словам, этот препарат является самым дешевым в мире из подобных лекарств.