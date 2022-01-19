Употребление чеснока поможет справиться с простудой, похудеть и стабилизировать артериальное давление. Об этом рассказало издание Türkiye.

Авторы заметки считают, что чеснок нужно употреблять каждый день, а особенно в период пандемии коронавируса.

Сообщается, что можно принимать ежедневно по зубчику чеснока, он укрепит иммунную систему и поможет быстро справиться с простудным заболеванием. Растение снизит уровень холестерина в крови, поможет похудеть.

Также полисульфидные вещества в чесноке помогут стабилизировать артериальное давление.

Впрочем, при коронавирусной инфекции чеснок бесполезен. Об этом пресс-службе Национального исследовательского центра терапии и профилактической медицины рассказала Анна Концевая, заместитель директора организации.

«Чеснок действительно очень полезный продукт, но он не входит в первую линию защиты от коронавируса», — сказала она.

Для профилактики коронавируса необходимо соблюдать рекомендации Минздрава: мыть руки, избегать скопления людей, носить защитные маски и не касаться руками лица, добавила Концевая.