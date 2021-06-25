Кардиолог рассказал, что нужно есть и пить в жару

В период жаркой погоды необходимо выпивать в день до двух литров воды. В рацион стоит включить минералку, орехи, зелень, фрукты и овощи. Об этом рассказала заведующая отделением функциональной диагностики НМИЦ онкологии имени Блохина, врач-кардиолог Юлия Гончарова.

«Если нет выраженной сердечной недостаточности, то около 1,5-2 литров воды в день. Если сердечная недостаточность есть, то 1-1,5 литра в день. Многие люди с сердечной недостаточностью стараются не пить больше литра воды, чтобы не нагружать сердце, но так делать не надо», — пояснила медик РИА «Новости».

Она добавила, что объем воды нельзя снижать, даже если есть сопутствующие заболевания. Во время жары из организма выводится не только жидкость, но и электролиты. В связи с этим важно употреблять минеральную воду, в которой содержится магний и кальций. Еще эти вещества можно найти в орехах, семечках, фруктах, овощах и зелени. Но основной проблемой лета Гончарова назвала обезвоживание.

«Если человек гипертоник и принимает препараты, то на фоне обезвоживания давление может рухнуть, а общее состояние — усугубиться. Именно поэтому важно восполнять объем жидкости в организме», — подчеркнула кардиолог.

Также она посоветовала в жаркий период выходить из дома только рано утром или уже вечером.