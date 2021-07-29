Врач рассказал, кому противопоказано есть фрукты

Фрукты обладают большим количеством веществ, которые полезны для здоровья человека. Однако не стоит слишком ими злоупотреблять. Кому противопоказаны фрукты, передала «Вечерняя Москва» со слов врача-диетолога, кандидата медицинских наук Ксении Селезневой.

Специалист отметила, что бывают случаи, когда количество фруктов в рационе необходимо сократить. Все дело в содержащемся в фруктах природном сахаре. Он может быть опасен для некоторых людей.

«Фрукты не стоит есть в неограниченном количестве — особенно тем, у кого имеется нарушение углеводного обмена, предрасположенность к сахарному диабету второго типа. Обычно это заболевание возникает в результате избыточной массы тела. Даже людям с так называемым преддиабетом уже рекомендуется ограничить потребление фруктов из-за содержания в них природного сахара», — предупредила специалист.

Специалист посоветовала запекать сырые фрукты людям, которые страдают от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также важно следить за детьми. Им не стоит злоупотреблять фруктами, передало «Утро.ру».