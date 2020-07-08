«Сейчас начнется планомерное снижение количества коек. Это будет делаться поэтапно и постепенно. В стационарах возобновили плановое оказание медицинской помощи, выводится в плановый режим работы часть стационаров, переведенных только на работу с инфекцией COVID-19», — поделился Егоров.

Он отметил, что, если не будет новой вспышки заражений коронавирусом, то в городе останется два стационара для пациентов с COVID-19: инфекционная больница Боткина и детская инфекционная больница им. Филатова.

Однако он подчеркнул, что сейчас не стоит строить догадок, так как неясно, что будет происходить далее. На случай, если произойдет новая волна заражений, в Петербурге разрабатывают специальный план действий.

Егоров отметил, что правительство Ленобласти попросили не открывать «Мегу», куда ездит много граждан, как области, так и Петербурга, чтобы не потерять все результаты.

«Если мы сейчас все откроем, потеряем все результаты, которые были достигнуты во время карантина. Многие данные по-прежнему настораживают, поэтому карантинные меры надо отменять постепенно», — отметил депутат.