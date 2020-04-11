Еще восемь пациентов с коронавирусом умерли в Москве

В Москве скончались еще восемь пациентов с подтвержденным положительным тестом на коронавирусную инфекцию и диагнозом пневмония.

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, погибли больные в возрасте 39-84 лет. У самого молодого пациента была острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отек головного мозга. Еще трое страдали сахарным диабетом. Остальные — гипертонией, ХОБЛ, атеросклерозом и пиелонефиритом.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 10 апреля дополнили меры по изоляции жителей региона. Они объявили о поэтапном введении режима пропусков.