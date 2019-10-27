Еще три лекарства для тяжелобольных поставят в Россию в ноябре
«„Диазепам“, „Мидазолам“ и „Фенобарбитал“ — приедут в ноябре. Это все для детей. Что делать 18+ пациентам я не знаю, видимо продолжать покупать на черном рынке, рискуя уголовными делами, и ждать регистрации препаратов в России», — написала Мониава в Facebook.
Она добавила, что в страну уже прибыло 7620 упаковок «Фризиума».
Первую партию «Фризиума» легально доставили в РоссиюПодробнее
Накануне директор фонда сообщала, что первую партию этого препарата впервые легально доставили в Россию.
«В Москве „Фризиум“ начнут выдавать детям в середине недели, в регионах в конце недели», — уточнила она.
Конфликты из-за заказа незарегистрированных в России препаратов возникали неоднократно. Против заказчиков возбуждали дела о контрабанде наркотиков. Претензии снимались после вмешательства властей.