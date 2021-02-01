«Еще с XII века можно начать считать!»: Онищенко заявил о «демонизации» COVID-19

«Мы наблюдаем демонизацию коронавируса: сегодня речь идет уже о более чем 103 миллионах заболевших COVID-19. Но ведь этот подсчет ведется аж с ноября 2019 года!» — пояснил политический деятель.

Он обратил внимание, что с начала пандемии уже прошел год и два месяца, а данные все продолжают накапливаться. По словам специалиста, все случаи заражения инфекциями такого рода считают «не от сотворения мира». Корректнее это делать по годам.

«А то так еще с XII века можно начать считать! Накопительный счет для COVID-19 является неправильным», — подчеркнул Онищенко.

Как считает эксперт, единственная инфекция, по которой в нашей стране правильно ведется накопительная ведомость, — это ВИЧ. Информация по нему учитывается с 1988 года, так как этот вирус остается в организме на всю жизнь.

Депутат заключил, что нынешняя форма подсчета зараженных коронавирусом с начала регистрации указывает на ее якобы устрашающий характер, что провоцирует панику.