    24 января 2020, 13:27

    Еще одного мужчину с подозрением на коронавирус привезли в Боткинскую больницу Петербурга

    Анастасия Кременчугская

    Алексей Яковлев, главврач Боткинской больницы, сообщил еще об одном человеке с подозрением на коронавирус. Он отметил, что два пациента, поступившие до этого с подозрением на новый вид пневмонии, уже готовятся к выписке, написал сайт «Петербургский дневник».

    В ближайшее время все медики Боткинской работают в напряженном режиме из-за нового китайского вируса.

    Яковлев заявил, что ажиотаж вокруг первых госпитализированных россиян объясняется профилактикой и безопасностью жителей России.