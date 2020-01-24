Еще одного мужчину с подозрением на коронавирус привезли в Боткинскую больницу Петербурга
Алексей Яковлев, главврач Боткинской больницы, сообщил еще об одном человеке с подозрением на коронавирус. Он отметил, что два пациента, поступившие до этого с подозрением на новый вид пневмонии, уже готовятся к выписке, написал сайт «Петербургский дневник».
В ближайшее время все медики Боткинской работают в напряженном режиме из-за нового китайского вируса.
Яковлев заявил, что ажиотаж вокруг первых госпитализированных россиян объясняется профилактикой и безопасностью жителей России.