Еще один врач наплевал на правила карантина. В итоге маленькие ярославцы остались без больницы

Заведующей детской больницей в Ярославле закон не писан. Женщина отдохнула в Австрии, но не стала сидеть дома. Она сама решила, что здорова и вышла на работу.

Коронавирус нашли у мужа, а больницу, где работала врач, закрыли на карантин, сообщает 76.ru.

Больница — детская, альтернативы отделению нет, плановый прием пациентов пришлось попросту прекратить, рассказали в медучреждении. Детей с экстренной госпитализацией в ближайшие две недели будут отвозить в другую клинику.

Сама врач в интервью 76.ru назвала такой контроль над коллегами и пациентами «дикостью российской». По ее словам, первичный тест на коронавирус у супруга «сомнительный», а результаты анализов из Новосибирска еще не готовы.

Поведение врача теперь оценит полиция Ярославской области, она уже проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Случаи с медработниками, которые выходят на работу потенциально заражать пациентов, все чаще происходят в России. Накануне Следственный комитет завел дело против главного внештатного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой. Она не соблюдала карантин и вышла на работу, а позже у нее нашли COVID-19.