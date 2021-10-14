Еще один российский регион введет систему QR-кодов из-за ковида

Систему QR-кодов введут в Кабардино-Балкарии с 15 октября. Теперь попасть в общественные места можно будет только с помощью кодов. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Указ подписал глава республики Казбек Коков. Справка также будет необходима для посещения кафе, ресторанов, объектов культуры и спорта. «Организация работы объектов общественного питания, объектов культуры и спортивных объектов возможна, если все посетители (за исключением несовершеннолетних в сопровождении родителей) имеют действующие QR-коды (сертификаты о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19), ПЦР-тесты с отрицательным результатом, проведенные не ранее чем за 72 часа, либо документы, подтверждающие факт перенесённого в течение последних шести месяцев заболевания COVID-19», — заявили в пресс-службе.