Еще один регион России ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых жителей

Нижегородский Роспотребнадзор ввел в области новое ковидное ограничение: люди старше 60 лет обязаны привиться от коронавируса. Постановление главного санитарного врача региона Наталии Кучеренко опубликовали на сайте ведомства.

«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лицам в возрасте 60 лет и старше», — говорится в документе.

Пожилые должны будут привиться первым компонентом до 17 декабря, а вторым — до 7 января. За все время пандемии медики выявили в Нижегородской области 209 264 случая ковида. От последствий заражения коронавирусом в регионе умерли 8619 человек. Полный прививочный курс прошли 1 321 299 жителей области, коллективный иммунитет здесь сформировался на 50,4%.

Эпидемическая ситуация в России резко ухудшилась в сентябре. Региональные власти начали вводить жесткие санитарные меры, чтобы остановить распространение SARS-CoV-2. Среди них обязательная вакцинация для пожилых и запрет на посещение общественных мест без QR-кода о прививке.