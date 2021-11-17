Еще две вакцины от коронавируса могут появиться в России

На территории России проводятся доклинические исследования двух вакцин от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его слова передало агентство ТАСС.

«Мы параллельно разработали несколько таких прорывных вещей. В первую очередь вакцина „Спутник V“ с использованием генетических технологий уже сегодня используется. Также у нас разработаны еще две вакцины, которые проходят сегодня доклинические испытания. Иные платформы, но тем не менее направлены на аналогичный принцип действия», — рассказал Мурашко.

Пока в нашей стране зарегистрированы четыре отечественных вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак». У каждой из них есть свои особенности, о которых важно знать. К примеру, «Спутник Лайт» рекомендуют тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию, а также гражданам до 60 лет. При этом препарат «ЭпиВакКорона» нельзя использовать для вакцинации людей с тяжелыми аллергиями и новообразованиями.

Как рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, пациентам младше 60 лет подойдет вакцина «Спутник Лайт».