Еще более 1800 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Новые данные озвучила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова процитировал оперштаб.
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1820 человек», — уточнила Ракова.
Число тех, кто выздоровел после COVID-19, достигло 19 642 человек.
В столице, по данным на 11 мая, коронавирус выявили у 115 909 пациентов. Скончались 1124 заболевших. Число подтвержденных больных с COVID-19 в России — 221 344. В стране провели почти шесть миллионов тестов на коронавирус.
С 12 мая в столичном регионе действует обязательный масочный режим. В маске и перчатках нужно находиться на работе, в магазинах, аптеках и общественном транспорте. Меры введены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. За их нарушение будут штрафовать.