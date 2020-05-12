Еще более 1800 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве врачи за сутки выписали еще 1820 пациентов, у которых подтвердили COVID-19. Все они полностью выздоровели. С коронавирусной инфекцией в столице уже справились почти 20 тысяч человек.

Новые данные озвучила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова процитировал оперштаб.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1820 человек», — уточнила Ракова.

Число тех, кто выздоровел после COVID-19, достигло 19 642 человек.

В столице, по данным на 11 мая, коронавирус выявили у 115 909 пациентов. Скончались 1124 заболевших. Число подтвержденных больных с COVID-19 в России — 221 344. В стране провели почти шесть миллионов тестов на коронавирус.

С 12 мая в столичном регионе действует обязательный масочный режим. В маске и перчатках нужно находиться на работе, в магазинах, аптеках и общественном транспорте. Меры введены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. За их нарушение будут штрафовать.