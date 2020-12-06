Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Еще 76 пациентов скончались в Москве от коронавируса. Днем ранее стало известно о 72 погибших.

Об этом сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.

«В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом. Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — сказано в сообщении.

За все время пандемии в столице скончались 9425 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Сутками ранее оперштаб сообщил о смерти 72 человек.

В России от нового типа инфекции скончались 43 141 пациент. При этом за все время с начала пандемии в стране зафиксировали 2 460 770 случаев заражения коронавирусом.