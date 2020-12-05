Еще 72 пациента с ковидом скончались за сутки в Москве

Еще 72 пациента с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве за последние сутки. Днем ранее в столице сообщали о 74 умерших с подтвержденным диагнозом.

Об этом сообщил оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

«В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом. Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — сказано в сообщении.

Днем ранее в столице скончались 74 пациента с подтвержденным коронавирусом. За последние сутки в Москве зафиксировали 7993 новых случая. 1651 пациент госпитализировали, на ИВЛ в столичных больницах сейчас находятся 456 пациентов. 6584 жителя столицы вылечились отинфекции за последние сутки. Общее количество пациентов в Москве, которые победили инфекцию, увеличилось до 485 308 человек.

За последние сутки в России зафиксировали 28 782 новых случая коронавируса в 85 регионах. 508 человек скончались, еще 27 644 пациента поправились.