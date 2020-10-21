Еще 63 пациента с коронавирусом скончались в Москве

За последние сутки в столице скончались еще 63 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В результате общее количество человек, которые умерли в Москве от COVID-19, увеличилось до 6121.

Об этом сообщил столичный оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в своем Telegram-канале.

«В Москве скончались 63 пациента с коронавирусом. Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — сказано в сообщении.

Ранее глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбур рассказал, что антитела к коронавирусной инфекции плохо вырабатываются у тех некоторых категорий зараженных. К ним относятся пожилые люди старше 70 лет, а также пациенты, которые употребляют алкоголь.

Особенно сильно на эти процессы влияет этанол, а самый большой негативный эффект возникает при употреблении спиртных напитков в период вакцинации. Кроме того, антитела формируются гораздо хуже у тех, кто постоянно испытывает стресс.