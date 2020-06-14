Еще 56 российских военных вылечились за сутки от коронавируса

За сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 56 российских военных. Всего с начала пандемии от COVID-19 выздоровели более пяти тысяч военнослужащих.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 56 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5003 человек», — говорится в бюллетени сайте Минобороны РФ.

В общей сложности с медицинского контроля снят 13 641 военный. С положительным тестом на коронавирус за текущие сутки выявлено в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях.

Число военных, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях, заболевших COVID-19, согласно данным, составляет 347 человек.

Общее число выздоровевших сотрудников гражданского персонала возросло до 560 человек, при этом с контроля медиков сняты 24 сотрудника. Среди инфицированных сотрудников гражданского персонала ВС РФ на сегодня 264 человека.