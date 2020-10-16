Еще 56 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

«В Москве скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении оперштаба. Накануне сообщалось о 54 умерших.

С начала пандемии в мире выявили свыше 38 миллионов заболевших COVID-19. Жертвами инфекции стали уже более миллиона пациентов, уточнила «Газета.ru».

Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину против коронавируса нового типа. Препарат получил название «Спутник V». Он был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Президент России Владимир Путин 14 октября сообщил о регистрации второй отечественной вакцины от 2019-nCoV. Препарат создали специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот в первый день 2021 года.