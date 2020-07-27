Еще 548 человек из Москвы и Подмосковья вылечились от COVID-19

За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 264 москвича и 284 жителя Московской области. Всего за время пандемии коронавируса в обоих регионах выздоровели более 220 тысяч людей, переболевших COVID-19.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 264 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174 985», — сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводит официальный портал мэра и правительства столицы.

В Подмосковье от COVID-19 вылечили 45 536 человек, передает Мособлштаб по коронавирусу. Все пациенты были выписаны после получения отрицательного результата анализа на вирус.

Всего в Подмосковье специалисты сделали порядка 1,4 миллиона тестов на коронавирус. Исследования проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области, а также в государственных и частных лабораториях.

Ранее стало известно, что большинство заболевших коронавирусной инфекцией россиян выздоравливают без какого-либо серьезного медицинского вмешательства. При этом главный враг в борьбе с заболеванием — паника.