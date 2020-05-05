Еще 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В Москве за последние сутки скончались еще 50 пациентов, с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Всего число жертв COVID-19 в столице достигло 866 человек.

Об этом сообщил оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в Москве выявили 5 714 новых случаев инфицирования. При этом почти 90% пациентов младше 65 лет. Общее число инфицированных с начала распространения COVID-19 в столице достигло 80 115 человек.

Основную массу новых заболевших составили люди в возрасте 18-45 лет — 46,4%.

Все заболевшие, и контактировавшие с ними лица, находятся под наблюдением медиков.

В России за последние сутки было зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса в 83 регионах страны. Причем 49,1% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели — 1770 человек.