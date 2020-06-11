Еще 49 человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию в Москве. Об этом сообщил столичный оперативный штаб.

Общее число погибших пациентов составляет 3187 человек. Днем ранее скончались 53 заболевших.

«В Москве скончались 49 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Ведомство также напоминает, что при симптомах ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача.

В России выявлено 502 436 случаев заражения коронавирусом. Больше половины из них выздоровели — 261 150. За прошедние сутки зафиксировано 8 779 новых случаев заболевания. Погибли — 6 532, по данным стопкоронавирус.рф.

Ранее итого второго этапа тестирования жителей Москвы показали, что антитела к коронавирусу есть у 17,4% граждан.На на 21 мая этот показатель составлял 12%.