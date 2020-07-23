Еще 453 москвича вылечились от COVID-19

В Москве за сутки благодаря врачам коронавирус побороло еще 453 пациента. Всего в столице выздоровело более 170 тысяч человек.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 453 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 173 392», — приводит слова вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой агентство РИА «Новости».

За время пандемии российские врачи провели более 26 миллионов тестов на выявление вируса. Все исследования медики делают в 808 лабораториях.

При этом Министерство обороны заявило о том, что российская вакцина от коронавируса уже готова. Испытания на добровольцах прошли успешно, никаких опасных побочных эффектов препарат не вызвал.

Специалисты Сеченовского университета рассказали, как проходили испытания первой вакцины. Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии университета Вадим Тарасов сказал, что говорить о выработке иммунитета можно только после проведение определенных анализов, аналитических процедур и статистической обработки данных.