Еще 37 пациентов скончались от COVID-19 в Москве

Число жертв коронавирусной инфекции нового типа в Москве за минувшие сутки выросло на 37 человек. С начала распространения заболевания количество погибших от COVID-19 достигло 4205 человек.

Об этом сообщил оперативный штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. Сообщается также, что превышение смертности в июне 2020 года к этому же месяцу 2019 года составляет 3687 летальных случаев. В 92% случаях избыточной смертности (3408 пациента) основной или сопутствующей причиной смерти является коронавирус. Это на 35% меньше, чем в мае.

В июне не было отнесено ни одного случая смерти к пневмонии. Все, даже спорные диагнозы, были отнесены к коронавирусу.

От других причин в июне умерли 1803 человека, но в 784 случаях коронавирус оказал существенное влияние на течение основного заболевания.

За 12 дней июля смертность от COVID-19 была в два раза ниже, чем за аналогичный период июня. Число выявленных случаев инфицирования в Москве за неделю уменьшилось почти на 90% за два месяца — на 88,8%.

Накануне стало известно о смерти 25 пациентов.