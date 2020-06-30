Еще 35 человек скончались от COVID-19 в Москве

В Москве от коронавирусной инфекции скончались еще 35 пациентов. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Общее число жертв инфекции составляет 3796 человек. Днем ранее от заболевания скончались 23 пациента.

«В Москве скончались 35 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении штаба.

Специалисты напомнили столичным жителям, что при симптомах ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача на дом.

За сутки в столице выявили 782 новых случая, вылечились — 1007. Общее число зараженных в Москве составляет 220 853 человека, по данным стопкоронавирус.рф.

На днях Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия коронавируса не собирается отступать. Ее распространение продолжает ускоряться.