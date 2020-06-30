    30 июня 2020, 00:50

    Еще 35 человек скончались от COVID-19 в Москве

    Арина Гудилова

    В Москве от коронавирусной инфекции скончались еще 35 пациентов. Об этом сообщает столичный оперштаб.
    Еще 35 человек скончались от COVID-19 в Москве

    Общее число жертв инфекции составляет 3796 человек. Днем ранее от заболевания скончались 23 пациента.

    «В Москве скончались 35 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении штаба.

    Специалисты напомнили столичным жителям, что при симптомах ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача на дом.

    За сутки в столице выявили 782 новых случая, вылечились — 1007. Общее число зараженных в Москве составляет 220 853 человека, по данным стопкоронавирус.рф.

    На днях Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия коронавируса не собирается отступать. Ее распространение продолжает ускоряться.