В Москве за прошедшие сутки погибли 34 пациента от COVID-19. Это самый низких показатель летальных исходов за последнее время. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

Общее число скончавшихся от инфекции жителей составляет 5317 человек. Днем ранее в московских клиниках скончались 49 пациентов.

«В Москве скончались 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении штаба.

За сутки в столице выявили 1 136 заболевших, это а 71 жителя больше, чем днем ранее. Всего в Москве зафиксировано 211 921 зараженных. Общее число выявленных случаев в стране составляет 569 063 человека. Из них вылечились —324 406, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее ВОЗ заявил, что мир вступил в новый и опасный этап распространения пандемии коронавируса. За прошлые сутки зафиксировано более 150 тысяч новых случаев.