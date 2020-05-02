Еще 34 человека с коронавирусом скончались в Москве за сутки

У всех умерших пациентов была подтвержденная пневмония и положительный тест на коронавирус.

Сегодня стало известно, что в Москве произошел резкий скачок по выявлению новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Возбудителя обнаружили сразу у 5358 человек. В Оперативном штабе объяснили это тем, что увеличилась скорость подтверждения тестов, а также количество проводимых экспертиз.

Кроме того в штабе рассказали, что появилось еще 13 новых референс-центров, где перепроверяют заражения. У пациентов с положительным результатом брался дополнительный мазок, который должен был показать, сохранился ли коронавирус в организме человека и представляет ли еще носитель опасность для окружающих.

Эта мера позволила выявлять бессимптомных зараженных и принимать меры. Общее количество таких пациентов сейчас составляет половину от всех зараженных в Москве.

Количество зараженных в российской столице на сегодняшний день составило 62 658 человек. В Москве на сегодня количество выздоровевших составило 6374 человека. С учетом последних данных, число погибших возросло до 729 человек.