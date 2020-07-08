Еще 32 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались в Москве

В ведомстве напомнили, что при появлении любых симптомов ОРВИ или простуды нужно оставаться дома, чтобы не подвергать риску жизнь и здоровье свое и окружающих. Нужно незамедлительно вызвать на дом врача, предупредив его о своих симптомах.

В целом по России на утро среды, 9 июля, выявили 6368 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии количество инфицированных выросло до 694 230 человек. Выздоровели за все время пациентов. Количество летальных исходов составило 10 494 человек.

Сегодня Минздрав России одобрил выпуск третьего препарата для борьбы с коронавирусной инфекцией. Новое лекарство получило название «Коронавир» и предназначено только для тех, кто лечится в больнице.

В основе, как и у двух прошлых препаратов используется лекарственное вещество фавипиравир. Новый препарат не предназначен для беременных и кормящих женщин, а также н людям с тяжелой почечной и печеночной недостаточностью. Пока для лечения пациентов используют препараты «Авифавир» и «Арепливир».