Еще 30 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

За последние сутки в Москве от коронавируса скончались еще 30 пациентов с подтвержденным диагнозом. С начала пандемии в столице умерли 5560 человек.

Об этом сообщил оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением нового типа инфекции в своем Telegram-канале.

«В Москве скончались 30 пациентов с коронавирусом. Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — сказано в сообщении.

Днем ранее оперштаб сообщил о 30 пациентах, которые скончались от COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сравнил количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией с показателями апреля. Он также отметил, что количество тяжелобольных пациентов, которых приходится госпитализировать, растет — как и число летальных исходов средизараженных.

РИА ФАН напомнило, что глава столицы назвал следующую неделю решающей. Она покажет, удасться ли Москве избежать нежелательных жестких ограничений — это можно будет сделать только в том случае, если жители будут соблюдать уже введенные меры.