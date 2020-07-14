Еще 29 пациентов с COVID-19 скончались в Москве —оперштаб

В Москве от коронавирусной инфекции скончались еще 29 пациентов. Об этом сообщает столичный оперштаб.

С начала распространения заболевания количество погибших от вируса достигло 4234 человека. Днем ранее от заболевания погибли 37 пациентов.

«В Москве скончались 29 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Всего в России выявлено 739 947 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздороветь смогли 512 825 человек. 11 614 россиян погибли.

На днях в институте имени Гамалеи заявили, что вакцина простив вируса может появиться в России уже к середине августа. Эксперты рассчитывают, что препарат станет доступным 14-го или 15-го числа.