Еще 28 пациентов умерли в Москве от коронавируса

Столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти еще 28 пациентов с диагнозом COVID-19. Общее число жертв достигло 261 человека.

По данным штаба, погибли пациенты в возрасте от 30 до 93 лет. Самый молодой лечился в федеральной больнице с диагнозом «двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом». Он также страдал системной красной волчанкой.

Еще один мужчина находился на излечении в частной клинике. У большинства умерших пациентов были сопутствующие хронические заболевания — хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет, аневризма аорты и онкология.

Оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения, всего 3083 человека. С начала эпидемии в Москве было зафиксировано 29 443 случая. За прошедшие сутки вылечились 219 человек. Общее число выздоровевших достигло 2057 пациентов.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) похвалили Россию за сохранение системы здравоохранения в период пандемии коронавируса. Представитель организации сообщила о 67 уже разработанных прототипах вакцины от COVID-19.