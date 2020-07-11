Еще 27 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве

Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 4143.

Всех жителей и гостей столицы попросили при первых симптомах ОРВИ оставаться дома, но не заниматься самолечением. Нужно вызвать врача на дом, предварительно сообщив по телефону о своем состоянии.

«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — обратились к москвичам в оперативном штабе.

В целом по России за сутки выявили 6611 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии количество инфицированных людей выросло до 720 547 человек. Самый большой прирост за сутки оказался в Москве — 678 пациентов. На втором месте Санкт-Петербург — 286 инфицированных. На третьем месте расположилось Свердловская область, где положительный тест на коронавирус оказался у 280 жителей.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что еще 20 поликлиник вернутся к своей обычной работе после того, как там лечили больных коронавирусной инфекцией. Таким образом освободятся 9600 коек. Во всех перепрофилированных больницах перед работой проводят дезинфекцию. Всего в Москве остается 8600 мест в медицинских учреждениях для зараженных коронавирусом, из которых пять тысяч остаются свободными.