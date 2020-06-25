В Москве от коронавирусной инфекции скончались еще 25 пациентов. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Общее количество смертей достигло отметки в 3694 человека. Днем ранее от болезни погибли 12 пациентов. Несколько дней в столице число жертв не превышало 14 человек.

«В Москве скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Всего в России выявлено 613 994 случаев заражения, 375 164 из них вылечились. 8 605 — погибли.

На днях Сергей Собянин рассказал, что картину, которая складывается в Москве в ситуации с коронавирусом, перестроить нельзя. Манипулировать данными просто невозможно, потому что с ними работает вся медицинская сеть столицы.