Еще 25 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

В целом по России за сутки выявили 6611 новых случаев COVID-19. Почти у трети из них не было никаких симптомов. Всего с начала распространения нового заболевания в стране зафиксировали 720 547 случаев заражения. Полностью побороть заболевание смогли уже больше половины из них — 497 446 пациентов.

В целом по миру ситуация хуже. Всемирная организация здравоохранения заявила, что зафиксировала рекордный суточный прирост новых случае заражения. Речь идет о более чем 230 тысячах человек. Общее количество инфицированных превысило 12,5 миллионов человек. Количество летальных исходов увеличилось на 5,2 тысячи. Всего с начала пандемии умерли более полумиллиона граждан.

Медики заявили, что вероятность наступления второй волны коронавирусной инфекции зависит от соблюдения санитарных мер. Любые массовые скопления людей становятся источником распространения возбудителя. Нужно чаще бывать на свежем воздухе, соблюдать социальную дистанцию, но при этом в помещении и транспорте нужно носить маски.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов отметил, что только эти меры, а также частое мытье рук и самоизоляция заболевших позволят исключить вторую волну.

Врач из США спрогнозировал приход третьей волны инфекции вместе с эпидемией гриппа, которая начнется зимой. Нынешнее время он назвал передышкой, чтобы все могли подготовиться и встретить новые вспышки заболевания с лекарствами и средствами защиты.