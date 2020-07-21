За прошедшие сутки в Москве скончались 19 пациентов с коронавирусной инфекций. Об этом сообщил столичные оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее число жертв вируса составляет 4350 человек. Днем ранее от заболевания погибли 17 пациентов.

«В Москве скончались 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении штаба.

С начала эпидемии в России выявили 783 328 случаев заражения инфекцией. Из них за последние сутки — 5 842 человека. Это второй день подряд, когда в стране регистрируется менее шести тысяч случаев инфицирования. Выздоровели 562 384 жителя. 12 580 пациентов с COVID-19 погибли.