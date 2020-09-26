Еще 18 пациентов скончались от коронавируса в Москве

За последние сутки в Москве скончались еще 18 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Вчера в столице умерли 17 человек.

Об этом сообщил оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

«В Москве скончались 18 пациентов с коронавирусом. Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — сказано в сообщении.

За последние сутки в Москве выявили 1792 новых случая заражения коронавирусом. Это — максимальное число пациентов за один день с 8 июня. Растет и число госпитализаций — за сутки в столичные больницы поступили 830 человек.

С начала пандемии в Москве зафиксировали 283 760 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. 244 006 пациентов поправились, 5146 скончались. Сейчас в столице болеют 34 608 пациентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вводит в городе ряд ограничительных мер из-за роста числа заразившихся инфекцией. Людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и пенсионерам рекомендовали соблюдать самоизоляцию и как можно реже выходить из дома. Работодателей призвали перевести своих сотрудников на дистанционную работу.