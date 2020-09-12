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    12 сентября 2020, 23:29

    Еще 14 пациентов умерли от коронавируса в Москве за сутки

    Кирилл Фролов

    За сутки в Москве скончались 14 пациентов с пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб столицы.
    Еще 14 пациентов умерли от коронавируса в Москве за сутки

    Таким образом, число смертельных случаев в городе увеличилось до 4982. С начала эпидемии в Москве выявили более 270 тысяч заражений коронавирусом. На утро 12 сентября активными оставались 36,8 тысячи.

    В целом по стране к утру субботы было выявлено 1  057  362 заболевших (+5488 за минувшие сутки). Без учета последней московской статистики умерли 18  484 пациента (+119), выздоровели 873  535 человек (+5428).

    С началом учебного года вспышек заражений в вузах зафиксировано не было, сообщили в Минобрнауки России. Прирост заболевших идет «в разумных количествах», добавил глава ведомства Валерий Фальков.

    Однако из-за выявленных больных на онлайн-обучение перевели несколько классов в школах Москвы, Ивановской, Кемеровской, Саратовской и других областях.

    Новости SMI.FM