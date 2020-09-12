Еще 14 пациентов умерли от коронавируса в Москве за сутки

Таким образом, число смертельных случаев в городе увеличилось до 4982. С начала эпидемии в Москве выявили более 270 тысяч заражений коронавирусом. На утро 12 сентября активными оставались 36,8 тысячи.

В целом по стране к утру субботы было выявлено 1 057 362 заболевших (+5488 за минувшие сутки). Без учета последней московской статистики умерли 18 484 пациента (+119), выздоровели 873 535 человек (+5428).

С началом учебного года вспышек заражений в вузах зафиксировано не было, сообщили в Минобрнауки России. Прирост заболевших идет «в разумных количествах», добавил глава ведомства Валерий Фальков.

Однако из-за выявленных больных на онлайн-обучение перевели несколько классов в школах Москвы, Ивановской, Кемеровской, Саратовской и других областях.