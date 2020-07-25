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    25 июля 2020, 00:49

    Еще 14 пациентов скончались в Москве от коронавируса— оперштаб

    Арина Гудилова

    В московских больницах от коронавирусной инфекции скончались еще 14 пациентов. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
    Еще 14 пациентов скончались в Москве от коронавируса— оперштаб

    С начала эпидемии в Москве от коронавируса погибли 4389 человек. Днем ранее от заболевания скончались 11 пациентов.

    «В Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении штаба.

    В России выявлено 800 849 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в стране зафиксировано 5 811 новых случаев, из них 645 в столице. Погибли — 13 046 пациентов, согласно данным стопкоронавирус.рф.

    На днях мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что вакцину зарегистрируют в ближайшие недели. После этого останется только наладить производство и можно начать массовый выпуск препарата. Он также подчеркнул, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной.

    Новости SMI.FM