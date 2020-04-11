Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

В целом по стране с учетом данных из Москвы скончались 120 больных.

У 14 жертв коронавируса была пневмония.

«Среди умерших — пациенты от 52 до 82 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия, последствия инфаркта», — сказано в сообщении штаба.

По данным на утро 11 апреля, в России было зарегистрировано свыше 13,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции, более тысячи человек выздоровели.

Московский регион остается центром распространения коронавируса в России. В столице к 11 апреля зарегистрировали 8852 случая, в Московской области — 1082. Далее идут Санкт-Петербург (488), Коми (208), Нижегородская область (152), Краснодарский край (138), Ленинградская область (134), Брянская область (123). В других регионах было менее ста заболевших.

В Москве и Подмосковье со следующей недели вводят цифровые пропуска для поездок на общественном и личном транспорте.