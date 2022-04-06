Еще 14 661 человек заразился коронавирусом за сутки в России

Суточная статистика по заболеваниям COVID-19 в России за сутки не сильно изменилась. Актуальные на 6 апреля данные опубликовал сайт оперштаба.

Количество заболевших COVID-19 россиян незначительно выросло. За сутки вирус обнаружили у 14 661 человека. Это на 714 случаев заражения больше по сравнению с предыдущим днем.

Врачи госпитализировали 3 713 пациентов с подтвержденным COVID-19. Больницы приняли 4288 россиян, которые тяжело переносят заболевание.

Статистика выздоровления от COVID-19 незначительно ухудшилась. Сегодня медики освободили от лечения 35 306 пациентов, у которых ранее обнаружили вирус. Это на 2153 случая выздоровления меньше по сравнению с 5 апреля.

В Московской области с начала пандемии сделали 16 945 181 ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.