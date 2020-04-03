Еще 13 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье
«После получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию они выписаны из стационарных отделений», — говорится в сообщении.
Теперь общее количество выздоровевших в Московской области составило 30 человек. Всего в регионе выявили 211 случаев заражения новой инфекцией.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в инфекционных отделениях региона находятся 83 пациента, из которых четверо в тяжелом состоянии. Все они получают все необходимое лечение.
Власти региона готовятся к тому, что в случае ухудшения ситуации мест в больницах понадобится больше. Для этого ведется работа по увеличению инфекционных коек до пяти тысяч до конца месяца. 600 из них придется на новую клинику в Звенигороде.
Пока же в Подмосковье принимаются все меры, чтобы не допустить распространения заболевания. До 1 мая продлили режим самоизоляции для граждан и все связанные с ним ограничения.
Жителей области обязали находиться дома и выходить на улицу только в случаях крайней необходимости. В частности, можно отправиться в больницу, магазин или аптеку в пешей доступности. Также можно выгуливать домашнего питомца или выкинуть мусор.