Еще 13 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье

Количество выздоровевших после заражения коронавирусом увеличилось в Московской области на 13 человек. Тесты, которые они прошли на наличие инфекции, показали отрицательный результат. Об этом сообщил Подмосковный областной штаб.

«После получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию они выписаны из стационарных отделений», — говорится в сообщении.

Теперь общее количество выздоровевших в Московской области составило 30 человек. Всего в регионе выявили 211 случаев заражения новой инфекцией.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в инфекционных отделениях региона находятся 83 пациента, из которых четверо в тяжелом состоянии. Все они получают все необходимое лечение.

Власти региона готовятся к тому, что в случае ухудшения ситуации мест в больницах понадобится больше. Для этого ведется работа по увеличению инфекционных коек до пяти тысяч до конца месяца. 600 из них придется на новую клинику в Звенигороде.

Пока же в Подмосковье принимаются все меры, чтобы не допустить распространения заболевания. До 1 мая продлили режим самоизоляции для граждан и все связанные с ним ограничения.

Жителей области обязали находиться дома и выходить на улицу только в случаях крайней необходимости. В частности, можно отправиться в больницу, магазин или аптеку в пешей доступности. Также можно выгуливать домашнего питомца или выкинуть мусор.