Еще 12 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Число погибших от коронавирусной инфекции нового типа за последние сутки в Москве увеличилось на 12 человек, достигнув 4485 человек. В столице подтверждено 690 новых случаев заражения. Среднесуточный темп прироста за две недели в Москве составляет 0,26%.

Как сообщил оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусом, треть зарегистрированных в России (646 тысяч) случаев выздоровления пациентов приходится на столицу (242 тысячи). Уже поправились 180 тысяч человек.

В стране за с начала пандемии выявили около 845 случаев инфицирования, из них 14 058 человек умерли.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что с 1 августа возобновляет работу проект «Московское долголетие». В столице открыто более 300 площадок, на которых будут проводиться занятия для людей старшего поколения.

«Мы рады сообщить, что с сегодняшнего дня по указу мэра Москвы жители могут вновь участвовать в работе кружков и секций на открытом воздухе… Все участники с нетерпением ждали возобновления очных мероприятий, и уже более пяти тысяч человек записались в группы», — рассказала Ракова.

Накануне от коронавируса в столице скончались 13 пациентов.