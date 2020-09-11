Еще 12 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за сутки

За последние сутки в Москве скончались еще 12 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число человек, которые умерли от COVID-19 в столице, выросло до 4968.

Об этом сообщил столичный оперштаб.

В Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус Оперштаб Москвы.

Ранее оперштаб сообщил, что за две недели среднесуточный темп прироста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 0,25%. Исходя из критериев Роспотребнадзора показатель меньше единицы указывает на стабильность эпидемиологической ситуации в городе.

За последние сутки в России выявили 55о4 новых случая заражения, 102 пациента скончались. Еще 5734 зараженных коронавирусом выздоровели. С начала пандемии в стране выявили 1 051 874 случаев заболевания COVID-19. За все время скончались 18 365 человек, еще 868 107 смогли справиться с заболеванием.