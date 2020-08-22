Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

«В Москве скончались 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении. Таким образом общее число умерших достигло 4731 человека.

Сегодня утром стало известно о 4921 новом случае COVID-19, зафиксированном российскими медиками. На уровне ниже пяти тысяч этот показатель держится уже неделю. В столичном оперштабе отметили, что более четверти (25,2%) из новых выявленных пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 951 897 случаев коронавируса в 85 регионах. Полностью выздоровели уже 767 477 человек. Всех вылечившихся уже выписали из больниц. Летальным исходом закончились 16 310 случаев заражения.