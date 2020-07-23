Еще 11 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

В Москве за прошедшие сутки скончались еще 11 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее число жертв коронавирусной инфекции достигло 4375 человек. Днем ранее от заболевания погибли 14 пациентов.

«В Москве скончались 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

С начала эпидемии в России выявили 795 038 случаев заражения вирусом. Больше половины из них выздоровели — 580 330. Побороть заболевание не смогли 12 892 россиян, согласно данным стопкоронавирус.рф.

В России успешно прошли клинические испытания препарата от коронавируса. После того как лекарство зарегистрируют и начнут выпускать, в Москве стартует вакцинация жителей города.