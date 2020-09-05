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    05 сентября 2020, 00:33

    Еще 11 пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Москве — оперштаб

    Арина Гудилова

    За прошедшие сутки в столице скончались 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
    Еще 11 пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Москве — оперштаб

    Общее число жертв вируса достигло 4878. Днем ранее побороть COVID-19 не смогли 10 человек.

    «В Москве скончались 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

    За последние 24 часа в Москве выявили 692 новых случая коронавируса. Всего с начала эпидемии в столице зафиксировано 265  066 зараженных. 219  095 из них уже вылечились.

    Ранее Росстат опубликовал данные по смертности от коронавируса в июле. Жертвами инфекции в России за месяц стали 4863 человека. Еще в 1059 случаях вирус считается основной причиной смерти.

    Новости SMI.FM