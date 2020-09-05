За прошедшие сутки в столице скончались 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее число жертв вируса достигло 4878. Днем ранее побороть COVID-19 не смогли 10 человек.

«В Москве скончались 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

За последние 24 часа в Москве выявили 692 новых случая коронавируса. Всего с начала эпидемии в столице зафиксировано 265 066 зараженных. 219 095 из них уже вылечились.

Ранее Росстат опубликовал данные по смертности от коронавируса в июле. Жертвами инфекции в России за месяц стали 4863 человека. Еще в 1059 случаях вирус считается основной причиной смерти.