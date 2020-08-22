Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Москве

Еще 10 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в столице за последние сутки. Об этом сообщил оперативный штаб Москвы.

Таким образом, общее число жертв эпидемии в столице достигло 4720.

«В Москве скончались 10 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба в официальном Telegram-канале.

За последние сутки в России подтвердили 4870 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них часть — бессимптомные. С начала эпидемии в стране COVID-19 подтвердили у 946 976 человек. При этом побороли заболевание уже 761 330 человек. Только за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции еще 5817 россиян. К настоящему моменту динамика активного течения болезни снижается.