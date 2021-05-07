Эрдоган озвучил, когда в Турции закончат работу над собственной вакциной от коронавируса

Специалисты из Турции закончат работу над вакциной против коронавирусной инфекции в сентябре–октябре 2021 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова президента Тайипа Эрдогана.

Сейчас Турция переживает сложную ситуацию с заболеваемостью. Вакцинировать население начали еще в январе этого года. Сначала это была вакцина CoronaVас, затем Pfizer/BioNTech. Однако уже к марту Минздрав Турции одобрил вакцину «Спутник V» для экстренного использования.

«Мы продолжаем активную работу по созданию отечественной вакцины от коронавируса, планируем завершить ее разработку к сентябрю-октябрю», — заявил Эрдоган.

Среди турецких жителей вакцинировались более 24 миллионов, более 10 миллионов жителей получили две дозы вакцины, добавил News.ru.