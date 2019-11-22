Эксперты объяснили, что неоправданное назначение и неправильное применение антибиотиков ведет к развитию устойчивости к ним микробов. Это происходит, когда врачи назначают антибиотики для «перестраховки», либо пациент покупает препарат без рецепта при первых симптомах простуды.

Отмечается, что пневмонию, самьмонеллез, гонорею, туберкулез и многие другие инфекционные заболевания становится все сложнее лечить именно из-за формирования устойчивости.

«Что мы можем сделать для предотвращения распространения устойчивости к антибиотикам: принимать антибиотики только по назначению врача, не требовать назначения антибиотиков и не приобретать их самостоятельно, если врач не видит в этом необходимости», — объяснили специалисты.

Как сообщил «Царьград», замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова уже говорила ранее о грозящей миру антимикробной резистентности. По ее словам, очень скоро мы можем прийти к ситуации, когда антибиотики просто перестанут действовать. Уже сейчас по всему миру применение препаратов этой категории выходит из-под контроля.

«Неограниченное назначение антибиотиков в минувшем столетии практически без достаточного контроля за их использованием угрожает нам войти в новую эру без действующих антибактериальных препаратов», — пояснила она в рамках Пятого армяно-российского форума по здравоохранению.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы главврач поликлиники № 121 Андрей Тяжельников отметил, что в современных условиях часто «антибиотики становятся бессильны к болезням, против которых они и были созданы».