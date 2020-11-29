Назван срок поступления вакцины «ЭпиВакКорона» в больницы

Разработанная в государственном научном центре «Вектор» Роспотребнадзора вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» будет доступна для россиян в декабре. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил директор центра Ринат Максютов.

Он подчеркнул, что первая партия препаратов отправится на проверку в учреждения министерства здравоохранения. Это произойдет 7−8 декабря. Всего к настоящему моменту центр выпустил 35 тысяч доз вакцины.

«До конца года будет произведено суммарно 50 тысяч доз, часть из которых порядка пяти тысяч доз пошли на пострегистрационные клинические исследования. Остальные будут вводиться в гражданский оборот», — заявил Максютов.

Вакцину «ЭпиВакКорона» зарегистрировали в России 14 декабря. Препарат представляет собой соединение трех синтетически синтезированных фрагментов белков коронавируса, соединенных с носителем и закрепленное вспомогательным веществом.

Вакцина ставится в два этапа с интервалом от полугода до 10 месяцев. В «Векторе» уточнили, что пожизненного иммунитета она не даст и повторную вакцинацию нужно проходить каждые три года.

Противопоказаний для препарата нет. Но заболевшему пациенту укол ставить не будут. Также вакцину пока не будут давать детям, так как она пока не прошла испытания в этой возрастной группе. Сама прививка будет бесплатной и ставиться только по желанию. Итоги испытаний «ЭпиВакКороны» «Вектор» пообещал опубликовать в ближайшее время.